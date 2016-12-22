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Эксперт: для Украины это просто позор

Эксперт: для Украины это просто позор
Bellingcat опубликовала доклад, где привела очередные доказательства военного вмешательства РФ в конфликт на Донбассе, но для Украины это позор, поскольку, кроме некоторых международных организаций, никто не хочет доказывать, что Россия ведет войну в Украине. Как сообщает replyua.net, такое мнение на Обозревателе высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, только общество и международные организации постоянно предоставляют отчеты о вмешательстве РФ. «Эксперты снова показали всему миру, что РФ начала войну, и такими посылами Запад пытает принудить власти Украины признать происходящее войной. Если говорить серьезно, то Украина нарушила устав ООН, поскольку даже в резолюции было указано, что Россия ведет войну. Если бы украинские власти признали войну войной, Запад по-другому отреагировал бы на происходящее», считает Жданов.

По его мнению, не исключено, что Запад применил бы совсем другие санкции, к примеру, как к Ирану. В любом случае, после признания войны мировое сообщество смогло бы понять, что впервые после окончания Второй мировой войны в Европе идет открытый вооруженный конфликт.
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