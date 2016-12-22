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Теракт в Берлине значительно ухудшит рейтинг Меркель – блогер

Теракт в Берлине значительно ухудшит рейтинг Меркель – блогер
Блогер сайта «Обозреватель» Владислав Сердюк пишет, что не только Европа, но и весь мир потрясен хладнокровием террористического акта, произошедшего несколько дней назад на рождественской ярмарке в столице Германии, передает replyua.net. По мнению блогера, полиция Берлина уже доказала собственную беспомощность, так как по сегодняшний день преступник не найден. Из-за этого политическая ситуация в Европе день за днем продолжает накаляться, а рейтинг Ангелы Меркель в качестве не только канцлера Германии, но и одного из наиболее авторитетных политиков в Евросоюзе, продолжает падать. От представителей европейских ультраправых то и дело звучат обвинения в адрес Меркель в том, что ее миграционная политика слишком «либеральна». Сердюк подчеркивает, что еще никогда в адрес немецкого канцлера не звучало столько критики.

По утверждению блогера, сама Меркель на пресс-конференции проявила свою слабость. Проанализировав ее пресс-конференцию можно сделать вывод, что она никак не ожидала, что в канун Рождества произойдет такая серьезная атака. А если удастся подтвердить, что совершивший теракт преступник – это беженец, который официально зарегистрирован в Германии, у нее не останется иного выхода, как быстро решить, что дальше делать с потоком мигрантов: продолжать их дальше принимать или же покончить со всеми попытками строительства мультикультурного государства с огромным влиянием на европейскую политику.
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