валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Политолог назвал причины, по которым Путин решил возвратить Януковича

Политолог назвал причины, по которым Путин решил возвратить Януковича
Известный украинский политолог Евгений Магда связывает выход в люди беглого президента Виктора Януковича с третьей годовщиной революции Достоинства. Во всем этом прослеживается четкий замысел режима Путина провести информационную операцию, больше напоминающую психическую атаку, цитирует политолога replyua.net.

По словам Евгения Магды, российские «коллеги» решили вытащить Януковича из чулана не случайно, таким образом они тоже хотели вставить свои пять копеек к очередной годовщине революции Достоинства. По их версии, Янукович должен был добавить свою ложку дегтя, рассказав, как на самом деде обстояли дела в центре столицы. На особое место заслуживают «пылкие речи» экс-президента в зале Ростовского суда, которые призваны дискредитировать украинскую власть.

Также политолог не видит ничего удивительного в том, что Януковича «прорвало» на откровения об обстрелянных украинцами автобусах с крымчанами. Ведь даже московские полттехнологи Януковича не допускают возможности возвращения беглого Гаранта в Украину, а значит говорить можно все, что угодно, но прежде согласовав с Путиным. «Главная задача, которая поставлена Януковичу – упиваться собственной безнаказанностью, дабы заставить украинцев съесть горькую пилюлю и начать сожалеть о событиях Майдана», – резюмировал Евгений Магда.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко
Важное за сутки
26 ноя 2016
7221

Железная дорога в обход Украины начнет работать летом 2017 года

Интерфакс-Россия сообщает, что железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымским полуостровом появится уже летом следующего года – такое заявление сегодня сделал заместитель Министра обороны


Последние новости

Дипломат: решение по безвизу будет озвучено уже через две недели

В ВСУ прошли испытания новых парашютных систем

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Вятрович: В нынешней истории Янукович оказался намного слабее Сталина

Политолог: реальность такова, что не предоставление безвиза – не единственный сюрприз для Украины

Политолог назвал причины, по которым Путин решил возвратить Януковича

Трамп: кубинцы получили долгожданную свободу

Ученые нашли связь между религиозностью человека и бактериями

Трамп сделает Америку сияющей: мечети США получили письма с угрозами

Общественный деятель: Было плохо. А впереди – безысходность

Как изменилась Украина за три года после Майдана – мнение эксперта

Аслунд: можно попрощаться с траншами от МВФ

В Украине на 64% выросло потребление сжиженного газа

Составлен рейтинг самых продаваемых товаров в «черную пятницу»

Премьер Канады похвастался, что гордится тем, что его отец называл Кастро своим другом

Власти РФ сократят бюджет Севастополя

Новости АТО: за сутки 37 обстрелов по украинским военным

Астролог рассказал о «неожиданном» гороскопе Трампа

Рыбачук: тема безвиза обмусолена, но нужно отметить еще кое-что

Тука не считает возможным возвращение Крыма в ближайшие 3-5 лет

 Новости за день