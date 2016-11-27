Политолог назвал причины, по которым Путин решил возвратить Януковича

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Известный украинский политолог Евгений Магда связывает выход в люди беглого президента Виктора Януковича с третьей годовщиной революции Достоинства. Во всем этом прослеживается четкий замысел режима Путина провести информационную операцию, больше напоминающую психическую атаку, цитирует политолога replyua.net.По словам Евгения Магды, российские «коллеги» решили вытащить Януковича из чулана не случайно, таким образом они тоже хотели вставить свои пять копеек к очередной годовщине революции Достоинства. По их версии, Янукович должен был добавить свою ложку дегтя, рассказав, как на самом деде обстояли дела в центре столицы. На особое место заслуживают «пылкие речи» экс-президента в зале Ростовского суда, которые призваны дискредитировать украинскую власть.Также политолог не видит ничего удивительного в том, что Януковича «прорвало» на откровения об обстрелянных украинцами автобусах с крымчанами. Ведь даже московские полттехнологи Януковича не допускают возможности возвращения беглого Гаранта в Украину, а значит говорить можно все, что угодно, но прежде согласовав с Путиным. «Главная задача, которая поставлена Януковичу – упиваться собственной безнаказанностью, дабы заставить украинцев съесть горькую пилюлю и начать сожалеть о событиях Майдана», – резюмировал Евгений Магда.