Боязнь украинцев подтолкнула Сталина организовать Голодомор – Портников

Если задать рядовому гражданину вопрос, почему Сталину пришла в голову идея уничтожения украинцев, вряд ли кто-то скажет, что вождь коммунизма их просто боялся. Как передает replyua.net, об этом в своей статье для «Радио Свобода» пишет публицист Виталий Портников. Он отмечает, что будут вспоминать стремление собрать людей в колхозах, обеспечить города хлебом, получит зерно для продажи за границу. Но все это вовсе не является правдой, которая сделала возможным Голодомор. Правдой является страх Сталина: страх перед украинцами стал основной составляющей, повлиявшей на дальнейшие действия диктатора.
И хотя Сталин не смог получить победу над украинцами, но удар был на самом деле страшным. Он спровоцировал цивилизационный шок, который затронул миллионы людей. На протяжении долгих, если не на десятилетий, украинской жизни не было. Кроме того, возник страх перед собственным будущем, перед своей исторической памятью. И этот удар является одной из составляющих политического наследия в современной Украине, из-за чего страна не может двигаться вперед. Удар, который нанес Сталин, позволил существовать параллельно в одной стране двум идентичностям: украинской и советской. К тому же, делает вывод Портников, последняя является идентичностью страха.