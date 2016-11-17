Почему декоммунизация важнее украинизации: мнение журналиста

Шеф-редактор сайта «Обозреватель» Орест Сохар утверждает, что основоположниками независимости и творцами государственности была допущена серьезная идеологическая ошибка: они сделали ставку на украинизацию страны вместо декоммунизации, сообщает replyua.net. Журналист утверждает, что сейчас всем адекватным людям уже понятно, что патриотизм не определяется по языковому признаку – приверженцы сильной и независимой от России Украины разговаривают, в том числе, на русском. А вот настоящей бедой Украины следует считать остатки советской ментальности. Именно утопия по коммунистической утопии стала оружием московских спецслужб для вербовки всяких «активистов» самопровозглашенных республик и тех, кто симпатизирует «русскому миру».
Последние исследования группы «Рейтинг» показали, что среди молодежи уровень почитания Ленина лишь незначительно уступает показателю людей пожилого возраста. Даже граждане с высшим образованием хотели бы видеть этого идола на постаментах. А Западную Украину не стоит считать полностью декоммунизированной, не говоря уже о востоке страны. Стоит Путину повесить на лбу партийный билет, и адепты церкви Вечно живого Ленина начнут на него молиться.
Поэтому главным заданием государства должна быть декоммунизация, в противном случае ментальность нации ничего не изменит. Коммунистическое мышление, как зараза, само не исчезнет, оно поражает молодое поколение.
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