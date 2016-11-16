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СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Магда: За толпами проплаченных протестов в Киеве торчат уши Путина

Магда: За толпами проплаченных протестов в Киеве торчат уши Путина
Известный украинский политолог и политический обозреватель считает, что никто не может скрыть тот факт, что в демократическом обществе действительно люди недовольны властью. В Украине за последние 10 лет так было и так есть сейчас. К тому же сейчас появились шоумены, которые с легкостью могут призвать людей свергнуть власть, а самим сесть в бронированный Мерседес и уехать подальше с места мятежей.

По мнению Евгения Магды, людей можно понять, ведь они часто поддаются эмоциям и желанию в один миг все изменить, но так, к сожалению, не бывает. Вопрос в том, что за толпами проплаченных протестов торчат уши Путина, который понимает, что намного реалистичнее раскачать ситуацию изнутри, нежели опять пытаться «полоскать» Градами восток Украины. В Кремле поняли, что в случае полномасштабного наступления только сплотят украинцев.

«Россия еще в 2014 году поняла, что Украина – это не Молдова и даже не Грузия, ее нельзя развалить одним толчком. Именно тогда и была придумана стратегия гибридной войны, которая, как мы видим, сейчас снова набирает обороты, уже не на Донбассе, а в центре Киева», – отметил Евгений Магда.
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Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


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