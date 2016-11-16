Путин боится кровавых бунтов в России, а не членства Украины в НАТО

После оглашения результатов выборов в США, Молдове и Болгарии Путин набрался храбрости и снова начал вызывать к себе на ковер пророссийских политиков из Украины, давая им указание запустить новую идею среди населения – пожертвовать интересами НАТО и европейской интеграции ради спокойной жизни. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер Кирилл Сазонов.
По словам Сазонова, тот, кто хотя бы на минуту предположил то, что Путин оставит Украину в покое, после отказа от вступления в НАТО или ЕС, глубоко заблуждается. Граждане «пятой колоны» не унимаются и продолжают рассказывать басни о братском народе, который совсем не злой, а добрый, просто мы «братьев» напугали своими евроатлантическими планами, вот и пришлось им пойти на крайне радикальные меры – вооруженную агрессию. Пришлось спасти хотя бы часть Украины и убить десятки тысяч украинцев, которые были агентами США. Блогер подчеркивает, что это наглая ложь, дело не в НАТО и не в ПРО на границе в Россией... Просто в Кремле понимают, что рано или поздно россияне поймут, что в соседней стране уже Европа и люди значительно лучше стали жить, когда дали под теплое место президенту-зеку, преодолели все сложности, внутренний раздор, отбили военную агрессию. Вот тогда то и начнутся в России кровавые бунты. Вот этого то и боится президент РФ, а не членства Украины в НАТО или ЕС.
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