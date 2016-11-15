Экспертная оценка отставки Деканоидзе

Несмотря на то, что вчерашняя отставка Хатии Деканоидзе - достаточно громкое событие, значительного влияния на все процессы, происходящие в полиции, оно не окажет. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для сайта «Обозреватель» пишет специалист экспертной группы «Полиция под контролем» Евгений Крапивин. Он с сожалением констатирует, что политическая воля играет главную роль в этих процессах, а в правовом государстве этого допускать нельзя.
В связи с уходом главы Национальной полиции, блогер акцентировал свое внимание на некоторых аспектах.
1. Несмотря на европейскую ориентированность Хатии Деканоидзе, она, или другой руководитель Нацполиции в значительной мере ограничены волей Министерства внутренних дел. Глава Национальной полиции – это, прежде всего, должность, особое влияние на которую имеет МВД и команда Авакова. К тому же, не стоит забывать о формальных ограничениях, которые прописаны в Законе «О Национальной полиции».
2. Нужно отметить, продолжает Евгений Крапивин, что большая часть всех прогрессивных идей, озвученных на многочисленных пресс-конференциях, остались невыполненными.
3. Полиция не является независимым органом, поэтому ее успех зависит, прежде всего, от курса, который предложит МВД.
4. Сейчас должен состояться прозрачный конкурс. Но препятствием этому является отсутствие установленной законом процедуры этого конкурса. Квалификационные требования для руководителя, предусмотрены ст. 21 ЗУ «О Национальной полиции» вступят в силу только в начале следующего года.
Пока же, делает вывод эксперт, на эту должность можно назначить кого угодно, то есть, «нужного человека. Это, по мнению Крапивина, реальный повод для беспокойства.
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