Блогер Solomon Mann на своей странице в Фейсбук прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США, заручившись поддержкой 276 выборщиков, сообщает replyua.net. Эксперт напомнил о ранее уже написанной статье о сложной американской избирательной системе. В связи с этим, вероятен сценарий, согласно которому представитель Демократической партии Хиллари Клинтон решил опротестовать итоги выборов, интрига затянется до декабря. Но все же, продолжил Solomon Mann, на это не сильно стоит рассчитывать, поскольку бывшая первая леди США, которая оказалась под реальной угрозой справедливого уголовного расследования за свои художества, сделает все, чтобы ее противник был удовлетворен. То есть, Клинтон ничего не остается другого, как признать победу республиканца и обратиться к нему со словами поздравления.
Блогер также выразил надежду на то, что новому главе Белого дома удастся восстановить не только финансовое благополучие своих сограждан и спасти экономику Соединенных Штатов от крушения. Трамп должен перестать нещадно критиковать своих партнеров, а также начать помогать своим оппонентам, как это имело место при правлении демократов. Solomon Mann пожелал успешной деятельности Трампу, назвав его сильной личностью и целеустремленным человеком, способным одержать победу несмотря ни на что.
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