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Не нужно делать трагедии из победы Трампа – мнение Катерины Яресько

Не нужно делать трагедии из победы Трампа – мнение Катерины Яресько
В своем блоге на Обозревателе Катерина Яренсько высказала мнение, что нет никакого смысла делать трагедию из победы Трампа на выборах в США, сообщает replyu.net.

По мнению блогера, в такой демократической стране, как Соединенные Штаты есть многочисленные механизмы, способны удержать нового главу Белого дома от радикальных шагов. К тому же, отмечает Яресько, значительное влияние на главу государства есть у обычных избирателей. Можно говорить об объективных процессах, определяющих приоритеты развития, а не о том, какое решение будет принято пускай даже самыми влиятельными лидерами мира.

Говоря об Украине, то в данном случае, считает Катерина Яресько, никто вместо нас ничего не станет делать, так что надеяться нужно исключительно на свои возможности. Блогер отметила, что накануне состоялась украино-польская общественная дискуссия на тему информационной безопасности. От одного из ее участников прозвучал вопрос о том, насколько вероятным сейчас является возрождение украинского ядерного оружия в качестве гарантии безопасности страны.

Яресько считает, что для современной общественности сейчас играет большее значение информация, чем наличие ядерного статуса. Сейчас Украина с успехом применяет методы информационной борьбы, так что именно это направление нужно считать наиболее перспективным. Современные условия требуют создания современного, чистого, информационного оружия.
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