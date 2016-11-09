Не нужно делать трагедии из победы Трампа – мнение Катерины Яресько

В своем блоге на Обозревателе Катерина Яренсько высказала мнение, что нет никакого смысла делать трагедию из победы Трампа на выборах в США, сообщает replyu.net.
По мнению блогера, в такой демократической стране, как Соединенные Штаты есть многочисленные механизмы, способны удержать нового главу Белого дома от радикальных шагов. К тому же, отмечает Яресько, значительное влияние на главу государства есть у обычных избирателей. Можно говорить об объективных процессах, определяющих приоритеты развития, а не о том, какое решение будет принято пускай даже самыми влиятельными лидерами мира.
Говоря об Украине, то в данном случае, считает Катерина Яресько, никто вместо нас ничего не станет делать, так что надеяться нужно исключительно на свои возможности. Блогер отметила, что накануне состоялась украино-польская общественная дискуссия на тему информационной безопасности. От одного из ее участников прозвучал вопрос о том, насколько вероятным сейчас является возрождение украинского ядерного оружия в качестве гарантии безопасности страны.
Яресько считает, что для современной общественности сейчас играет большее значение информация, чем наличие ядерного статуса. Сейчас Украина с успехом применяет методы информационной борьбы, так что именно это направление нужно считать наиболее перспективным. Современные условия требуют создания современного, чистого, информационного оружия.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель