Алина Купцова о том, кто придет на смену Саакашвили

Блогер Обозревателя Алина Купцова задается вопросом, кто же может возглавить Одесскую область после вчерашнего заявления о своей отставке Михаила Саакашвили. Как сообщает replyua.net, журналист не сомневается, что явное предпочтение отдадут человеку, который лояльно относится к команде президента Петра Порошенко.
В настоящее время в средствах массовой информации после поступившей информации от Администрации президента, на обсуждение вынесено несколько кандидатур. Наиболее интересные версии – это назначение народного депутата от БПП Игоря Кононенко или первого заместителя главы АП Виталия Ковальчука. Однако, по мнению представителей президентской команды, побеседовавших с журналистами, у этих кандидатур достаточно небольшие шансы на назначение.
Также назывались и другие фамилии: глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц, бывший губернатор, а ныне бизнесмен Иван Плачков, руководитель Львовской области Олег Синютка, народные депутаты Антон Киссе и Алексей Гончаренко.
Пока же самыми вероятными кандидатами являются Киссе и Плачков. Как бы там ни было, пока никто не принял окончательного решения, так как процесс консультаций еще продолжается.
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