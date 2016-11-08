Тарас Высоцкий о прогнозируемом подорожании продуктов

В текущем месяце в Украине ожидается постепенное подорожание овощей и яблок примерно на 3 – 7 процентов в связи с тем, что завершился пик сбора продукции. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для Обозревателя пишет Тарас Высоцкий. Помимо этого, предполагается рост мясной продукции, так как перерабатывающие компании начали процесс закупки продукции для того, чтобы изготавливать колбасные изделия в период новогодних и рождественских праздников. А это все, в свою очередь, будет способствовать росту спроса.
Мало того, эксперт предполагает, что дальнейшему удорожанию стоимости молока может способствовать рост цены на сырье и производственные ресурсы, а еще пятнадцатипроцентное падение производства, вызванное сезонными факторами.
Сравнительно стабильными, по утверждению Тараса Высоцкого, останется цена масла, гречки и сахара. На это повлияет рост производства и активная фаза сезона переработки. Украинцам также стоит готовиться к серьезным колебаниями цены на хлеб.
Как известно, текущей осенью в стране уже подорожали основные продукты питания. Рекордсменами стали яйца, цена которых поднялась в два раза.
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