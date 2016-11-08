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Почему не стоит бояться президентства Трампа – мнение Александра Васильева

Почему не стоит бояться президентства Трампа – мнение Александра Васильева
Сегодня американцам предстоит выбрать нового президента. И для множества граждан самого влиятельного государства мира выбор между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон – нечто вроде выбора между черным и белым. Однако это совсем не так. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для ТСН пишет Александр Васильев.

На самом деле, в Конституции США четко определяется система сдерживания и противовеса. Благодаря этому у одного человека или группы людей не будет слишком много полномочий, чтобы самостоятельно решать все вопросы. Васильев в своем посте назвал два мифа о том, что будет в случае прихода Трампа в Белый дом.

Первый миф заключается в том, что при президентстве Трампа Вашингтон будет дружить с Москвой. В действительности, отмечает Александр Васильев, у Путина не такое уже большое влияние на кандидата от Республиканской партии. Мало того, немало республиканцев недовольны Трампом и относятся к нему больше, чем просто критически.

Второй миф говорит о том, что Трамп сделает все, чтобы США не поддерживали Украину, а также что Вашингтон признает Крым частью России и перестанет интересоваться Донбассом. Однако позиция американской стороны относительно незаконной аннексии Крыма четко зафиксирована в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под номером 69/263, принятой 27 марта 2014 года. И отказ от этой резолюции равнозначен политическому самоубийству. Поэтому, новый государственный секретарь на это не пойдет, даже если он окажется еще больше некомпетентным, чем Трамп.

Александр Васильев считает, что, говоря о вероятном президентстве республиканца, и в частности, его отношению к Украине, не нужно полагаться на версии российских СМИ. Да и в самой победе Трампа очень большие сомнения.

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