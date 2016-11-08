Кравчук: логика дивных россиян зашкаливает

Логикой дивных россиян можно только восхищаться, особенно заявлением доверенного лица Путина Сергея Маркова, который сказал, что «Поклонскую затравили».
Как информирует replyua.net, об этом на Обозревателе пишет Анатолий Кравчук, офицер ВСУ. По его словам, Марков заступился за прокуроршу и сказал, что Поклонскую травят, но она могла просто перепутать какие-то фразы, однако травят ее не за ошибки, а за то, что она «является символом русской весны в Крыму», а депутаты ее «поддерживают за это». Кравчук отмечает, что в слова Маркова надо вдуматься, ведь он на самом деле полагает, что няш-мяш – это «символ». Также, по мнению Маркова, ошибки в заявлениях Поклонской свидетельствуют о том, что образование она получала в Украине, где все специально делают так, чтобы выпускать полуграмотных специалистов.
«А этот Марков грамотный специалист! Только как он будет объяснять то, что полуграмотная девка успела сняться в порнофильмах, а потом вдруг стала российским политиком? А потом еще стала и символом русской весны. Так и хочется добавить – какая страна, такие и символы», отмечает офицер.
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