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Белоцерковец: Как уничтожить наливайки Киева

Белоцерковец: Как уничтожить наливайки Киева
Дмитрий Белоцерковец сообщает, что каждый киевлянин может контролировать выполнение запрета на продажу алкоголя в малых архитектурных формах. Блогер делиться своим собственным опытом того, как это можно сделать – об этом сообщает replyua.net.

Белоценковец сообщает, что он совместно с журналистами нескольких украинских телеканалов совершил «рейд» на несколько торговых точек по продаже алкоголя, размещенные в МАФах, а также подал соответствующее обращение. Киевские власти отреагировали на его обращение и ликвидировали четыре МАФа. Один из них находился на улице Льва Толстого, два – возле станции метро «Дарница», еще один – на улице Шота Руставелли.

Контроль за столичными коммерческими временными сооружениями может вести каждый киевлянин. Для этого необходимо лишь ознакомиться с двумя базами МАФов – законных и незаконных. Первая находится в градостроительном кадастре Киева, вторая – на официальном сайте Государственного городского департамента и охраны окружающей среды КГГА и КП «Киевблаустрий». Если незаконный – уведомить департамент письменно или по специальному короткому номеру – 1551. Если МАФ – законный, но при этом продает алкоголь, сначала необходимо аннулировать его разрешительную документацию. Чтобы добиться его ликвидации, необходимо осуществить видеофиксацию продажи в нем алкоголя, написать обращение в специальную комиссию, занимающуюся этими вопросами, прикрепив к нему фото или видео.

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