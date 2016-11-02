За підвищенні «мінімалки» підприємці аплодують Гройсману стоячи

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко у своєму блозі зруйнував міф про те, що нібито представники українського бізнесу сприйняли в штики ініціативу Кабміну щодо підвищення з нового року мінімальної зарплатні на рівні 3200. Після розмови з підприємцями Дмитро Вовнянко розклав по поличках у чому полягає така позитивна реакція бізнесменів.
«Хто у нас нараховує зарплату від офіційної «міні малки»? По-перше – держпідприємства, вони живуть суворо по КЗоТу. Оборонні підприємства, залізниця, тощо. По-друге – підприємства металургії, машинобудування та виробництва корисних копалин, там бухгалтерія теж КЗоТу дотримується. Звісно вони ужмуться де можуть, наприклад підвищивши ставку, зменшать премію, але коли ідеться про «у два рази», збільшення буде, як би тому не опиралися власники підприємств», – зазначив журналіст.
За його словами, отримавши більші зарплати українці в першу чергу зроблять те, що понесуть свої зароблені у магазини, до виробників меблів та одягу, на автосервіси, а найбільш енергійні і може не зразу – попруться брати кредити на якісь серйозні купівлі та жито. Простіше кажучи, понесуть вони свої гроші – підприємцям і підприємці з радістю обміняють ці гроші на корисні товари й послуги, в тому числі – українського виробництва.
А далі за ланцюжком український виробник, коли отримає чесно зароблені гроші українців зробить те, що робить вже зараз – вкладеться в розширення виробництва, закупівлю обладнання, найм нових працівників… За словами Дмитра Вовнянко, в доброму передчутті вже сьогодні значно збільшився перелік вакансій на підприємствах. «Звісно, підприємці теж зарплати своїм працівникам підвищить – поки не повтікали працювати на залізницю і великі підприємства, а втрати працівників вже нікому не хочеться. Тобто збільшення «мінімалки» дасть потужний поштовх для розвитку української економіки – всієї, від послуги з прання білизни до будівництва», – міркує журналіст.
Звісно виникає ще одне запитання, а чи не станеться так, що збільшені зарплати розженуть інфляцію, а вона зжере весь ефект? За словами Дмитра Вовнянко, такий сценарій цілком можливий, раніше так воно і було, але, по-перше, раніше збільшували переважно не зарплати, а пенсії, соцвиплати, випускали в такий спосіб купу грошей на ринок в умовах, коли економіка не зростала, і лише потім наздогін підвищували зарплати. Нині – все навпаки. Підвищують зарплати в умовах, коли економіка, таки справді зростає, наголосив Вовнянко.
«Іншими словами, нароблять у Гройсмана помилок – суспільство змішає їх з лайном і позбавить будь-якого політичного майбутнього. Зроблять все правильно – суспільство… так само бурчатиме, що там – не так, тут – не так, а там взагалі не так треба було, на це народ підбурять деякі крикуни-політики та співаючі їм в тон корисні ідіоти, за щирої підтримки ворогів зі сходу. Думаючі українці повинні розуміти, що схоже ми на порозі серйозної струсу. Струсу, який може вивести нас в зовсім іншу економічну реальність – набагато кращу ніж нинішня і не варто панікувати, а думаючи та аналізуючи робити правильні висновки», – зауважив журналіст.
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