Блогер: За президенства Тимошенко прем’єром буде її чоловік, а головою адміністрації Віра Уляхіна

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко, проаналізувавши декларацію лідерки «Батьківщини», прийшов до такого висновку, адже виходить, що Юлія Тимошенко «вариться» в політиці гола й боса, а спонсорує її досить не бідний чоловік Олександр Тимошенко.
На думку Дмитра Вовнянко, судячи з декларації Юлія Тимошенко чимось нагадує забуту планету: корисних копалин – немає, води – немає, рослинності – немає.
За декларацією, все чим володіє політик з одним з найбільших рейтингів в країні – це кілька ювелірних прикрас плюс 19,5 тисяч на рахунку в гривневому еквіваленті та 12700 доларів готівкою. «Це все, що нажила непосильною працею колишня газова принцеса. Я знаю людей, які волонтерам віддали більше. Ну, предметів одягу в декларації нема – туфлі Gucci в декларацію не увійшли», – зазначив блогер.
Всі бізнеси, якими володіє чета Тимошенко – власність чоловіка. Дві машини, Мерседес і «Волга» – власність чоловіка. Основні грошові статки – власність чоловіка. Виходить, Тимошенко – класична утриманка.
«З огляду на те, що саме шлюб з Олександром Тимошенко дав Юлії путівку в бізнес і політичне життя, я такого чоловіка інакше, як святим не назву. То кому ж Юля, ставши президентом, довірить годувати всю країну взагалі і себе особисто? Ну, звісно ж чоловікові», – написав Вовнянко.
За його словами, а якщо взяти до уваги те, що Тимошенко немає ще й власного житла, доводиться орендувати його у такої собі Шарапової Тетяни Валеріївни, яка є рідною донькою тітоньки Тимошенко Віри Уляхіної. То ж світить Вірі Уляхіній великий пост. «То чого, запитується, чекати Юлії Тимошенко, якщо вона стане президентом? А того самого чого й зараз. Чоловік – опікуватиметься її добробутом і сімейним бюджетом, тітонька – житлом і місцем роботи», – резюмував блогер.
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