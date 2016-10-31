Зачем чиновникам столько добра, если завтра Ростов?

Как передает replyua.net, известный украинский политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook подверг сомнениям нужность и необходимость многих побрякушек политического бомонда. Как они им помогут, если вдруг их настигнет судьба Януковича и его братии, которая, что называется сломя голову, ломанулась в сторону российской границы, оставляя золотые батоны, унитазы, картины и прочий антиквариат, а также уникальных зверушек в Межигорье.
«Изучая объекты антикварного имущества, святые мощи, драгоценности, оружия, икон, груды наличной валюты, картины, люксовые авто и горы шуб, меня мучал один единственный вопрос. Что они будут делать со всем этим барахлом, если завтра придется срочно уезжать в условный Ростов?», – задается вопросом Тарас Березовец.
Он высказал уверенность, что Виктор Янукович, Сергей Арбузов, Александр Клименко и пожилой Николай Азаров, как и другие приближенные к семье, считали, что они вечны и никогда не думали, что этот день придет, а он взял и пришел, без всякого предупреждения и звонка. Пришлось прощаться со всем добром. «Сталося не так, як гадалося», – резюмировал Тарас Березовец.
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