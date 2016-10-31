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Порошенко мільйонер, а Тимошенко – бідна утриманка. Хто хотів обдурити українців?

Порошенко мільйонер, а Тимошенко – бідна утриманка. Хто хотів обдурити українців?
Як передає replyua.net, свою е-декларацію у відведений законом термін подав Президент України Петро Порошенко. Вже зараз багато хто сперечається по деталях, але в основному все виглядає цілком правдиво, вважає журналіст і блогер Дмитро Вовнянко.

«Дядько Петро – багатий мужик. Так – він володіє багатьма компаніями. Так, він не завжди перебував на державній службі і коли не перебував – повертався до керування власними компаніями. Так, він має неабиякі відсотки з акцій компаній – законом дозволено. Мільйонером дядько Петро був задовго до президентства і ніколи того не приховував», – написав Дмитро Вовнянко у Facebook.

В той же час журналіст наголошує, що неменше цікавлять декларації інших топ політиків нашої країни. Наприклад – декларація «рига» Бойка, в якій не помічена навіть тінь від жодних вишок Бойка. Ну, а лідером в «правильному» заповненні декларації стала Юлія Тимошенко. «Про садибку, що перебуває в оренді за 1 гривню. Про прислугу на тій садибці, сукупна зарплата якої більша за депутатську зарплату Тимошенко. Про машини яким Тимошенко власноруч синтезує пальне, міняє гуму і робить техогляди...», – зазначив журналіст.

На його переконання, швидше за все варто очікувати, що «юлькани» і сама Юлія заявлять що її утримують зі своїх бізнесів донька і чоловік. «Якщо дядькові Петру протистоїть утриманка – результат протистояння зрозумілий вже зараз», – резюмував блогер.

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