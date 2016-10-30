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Павло Правий: Декларації показали, яка у нас напрочуд багата країна

Павло Правий: Декларації показали, яка у нас напрочуд багата країна
Як передає replyua.net, відомий український блогер теж доклав своїх п’ять копійок в тему е-декларацій. За словами Павла Правого, не можна повірити, що українці настільки здивовані та вражені результатами Е-декларування, адже не може бути, щоб раніше люди не знали про квартири, машини, колекції годинників, псарні, конюшні та запаси діамантів, які є в колекціях політиків різного рівня.

«Особисто для мене усе цікаво лише з одного боку: бажаю знати про тих, хто гучніше за всіх кричав про корупцію в країні і кляв інших, що вони крадуть. Тих, хто у вишиванках, справжніх перевертнів, які щодня переконували нас у своїй патріотичності. От їх треба довбати. А скільки коней має гіпотетичний Вілкул чи гіпотетичний Добкін мені не цікаво - з ними та їхніми кіньми давно вже все ясно», – написав Павло Правий у Facebook.

Як казав вражено луганський комуніст Спірідон Кілінкаров через місяць після свого обрання депутатом Верховної Ради України: «Я до цього навіть не підозрював, яка у нас багата країна». І декларації лише показали: так у нас напрочуд багата країна. За чверть сторіччя безупинного грабування її ще чимало залишилося, вважає блогер.

«Тепер справа за тим, щоб справжній порядок навести. Треба лише викинути на смітник фальшивих героїв. Не Вілкула, Мураєва, Рабиновича і Бондаренко – з ними все ясно. А тих, у вишиванках...», – підсумував Павло Правий.

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