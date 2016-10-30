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Павло Правый: Почему наши депутаты так похожи на Ленина?

Павло Правый: Почему наши депутаты так похожи на Ленина?
Народ разбирает Е-декларации, у кого из чиновников, что есть, и кто самый бедный из них. Народ в шоке от картин, часов, икон и прочего добра, что его нашим избранникам надарил народ. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Павло Правый, передает replyua.net.

«И спрашивают наивные: «Откуда напасть? Откуда такое воспитание у наших депутатов?» Отвечу воспоминаниями Горького. Цитирую: «В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Приглашая меня обедать к себе, он сказал: копченой рыбой угощу – прислали из Астрахани. И, нахмурил сократовский лоб, добавил: присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, а не принять – обидишь, а кругом все голодают». Ну, натуральное основание. Проклятые солдаты и крестьяне, шлют и шлют, а не принять – обидишь. Приходится жрать все то, чтобы солдаты плохого не подумали», – написал Павло Правый.

По его словам, прошло почти сто лет, но не изменилось абсолютно ничего. Разного рода прохиндеи, которые дорвались до власти, пишут в газетах, как они раздают все в детдома и жертвуют на АТО. Но, когда очередной «горький» оказывается в гостях, оказывается, что копченую рыбку и икорочку с маслом таки в детдом не отдали. Есть чем дорогого гостя угостить.

«Больше всего меня восхищают те, которые «жрут со стыда». Смотрит такой в окно Смольного на детей, которые из последних сил копаются на помойке, жрет бутерброд с икрой, а у самого слезы со стыда по бороде катятся. Я бы о них книгу написал, но к сожалению, не сумею. Не смогу передать всю внутреннюю сложность их тонких нежных душ, не хватит таланта. Кто они, эти таинственные патриоты, борцы за светлое будущее украинского народа, непримиримые антикоррупицонеры? И, почему они так похожи на Ленина, Троцкого, Свердлова, Швондера, Шарикова, Дыбенко, Коллонтай?», – резюмировал Павло Правый.

Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
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