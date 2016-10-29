Павло Правий: Порошенко розвалив газову монополію, ставши ворогом № 1 для Кремля та олігархів

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Україна відмовляється купувати в Росії газ. Про це пожалівся Путін під час свого виступу на Валдайському клубі. У притаманному йому стилі, Путін демонструє награну веселість, висловившись в бік Києва «флаг вам в руки». Насправді газові справи Росії дуже сумні: «Газпром» качає газ до Європи собі у збиток і, маючи величезні борги, за неможливості отримувати хоч якість значні кредити, стоїть на краю прірви. Рятувати його доведеться з держбюджету, але найбільше Путіна хвилює не це, а те, що свої газові сховища Україні передала Франції, забравши у Росії. Ось це проблема, цитує блогера Павла Правого replyua.net.«В той самий час мільярди кубів нікому не потрібного газу згоряють у величезних смолоскипах. Зараз Кремлю дуже став би у нагоді український ринок, який щороку споживав по 13-15 мільярдів кубів газу. А ринку немає. Хто ж відлучив Путіна і компанію від українських споживачів? Хто ці негідники, які викинули «Газпром» з України і почали купувати газ у Європі? Їх четверо: президент України Порошенко, прем’єр-міністр Гройсман, міністр енергетики та вугільної промисловості Насалик та секретар РНБО Турчинов. Вони головні, але не єдині, бо диверсифікація енергопостачання – складна справа й вимагає чіткої взаємодії всього уряду. Путін робить оптимістичний вираз обличчя, типу ну і не дуже хотілося. Для Путіна важливе інше: «… головне, щоб вони (Україна) забезпечили транзит до європейських країн». І тут Путін отримує страшну звістку: Україна передає свої підземні газосховища в оренду французькій компанії. Тепер французи, а не росіяни зберігатимуть тут свій газ», – зазначив блогер.За його словами, сама по собі «труба», без підземних газосховищ – ніщо. Для того, аби транспортувати значні обсяги газу до ЄС, «Газпрому» необхідні ці сховища. Хай не в оренді або власності,хай вони будуть українськими, але необхідна можливість влітку закачувати туди якусь частину газу, аби взимку додавати до потоку. Зараз утворилася ситуація, коли Росія постала під реальної загрозою бути неспроможною фізично виконувати контракти на постачання газу до ЄС. А це означає «кердик» усій економіці «бензоколонки» у найближчій перспективі, наголошує Павло Правий.Путіна торкнула неслаба істерика. Оте його висловлювання що «ніхто не заважає фабриці «Рошен» у Липецьку працювати і, що у Москві дуже люблять Петра Олексійовича та його цукерки – це звідти. Плюс одночасні обшуки на підприємстві та інші «слідчі дії». Це спроба поторгуватися, як завжди це роблять чекістські тупаки. Їм здається, що усі навколо такі само жадібні нікчеми, як і вони і, що Порошенко в обмін на свободу ведення бізнесу в Росії, зглянеться і дозволить Путіну торгувати газом в Європі та Україні. Цікаво, що оці усі слова та дії росіян співпали з укладенням угоди між «Укргазвидобуванням» та «Engie».«Порошенко зруйнував державу, що її за чверть сторіччя ретельно вибудували Кравчук, Кінах, Деркач, Кучма, Пінчук, Тігіпко, Тимошенко, Ющенко, Янукович, Бойко, Азаров, Пустовойтенко та купа інших товаришів. Газ та нафта завжди були «президентським» бізнесом. Кожному з президентів відвалювали смачний, жирний шматок газового пирога, не забуваючи себе, звичайно. Скільки отримувала, наприклад, «газова принцеса» Юлія Тимошенко на посаді паливного віце-прем’єра і скільки заносила Кучмі не скажу. Скільки отримала вона від підписання газової угоди, за якою українці мусили купувати у Путіна газ удвічі дорожче, ніж уся Європа – не скажу. Але точно знаю, що Юрій Бойко в уряді Януковича за президентства Ющенка щоденно клав собі в кишеню мільйон доларів готівкою», – розповів Павло Правий.За його словами, Порошенко є ворогом саме цієї, потворної держави. Він замахнувся на основу її основ. Він рубонув з плеча старі газові та нафтові схеми, які приносили десяткам людей у Москві та Києві мільярди доларів. Порошенко розірвав газову «пуповину», яка міцно поєднувала Російську Федерацію та Україну в єдине потворне утворення формально незалежних держав. Тому Порошенка треба будь що знищити. І привести до влади тих, хто знову заведе до України російський газ і російську агентуру – у високі кабінети. Тих, хто далі буде згоден за один мільйон доларів на день виконувати накази з Кремля. Знайти їх просто. Це як старі «кадри», давно перевірені спільним дерибаном газових потоків, так і нові, спраглі до влади та грошей «обличчя».«Гадаєте, чому нинішню владу «мочать» на всіх телеканалах? Тому що телеканали ті належать спільникам та союзникам Путіна. От вам «ТЕТ» та «1+1» Власник – пан Коломойський. Які почуття він має до Порошенка і Гройсмана після того, як його викинули з «Укрнафти» та піднесли дулю, а не Одеський припортовий? А от телеканал «Інтер» - це власність пана Льовочкіна. Того самого, який з Тимошенко, Шуфричем, Бойко, Фірташем міцно сидів на спільних з Кремлем газових «схемах». Поцікавтеся, хто є власниками телеканалів «112», «Україна», «СТБ» та інших. Знаєте, що у нас всі, підкреслюю – всі телеканали і газети збиткові? Незважаючи на це «журналісти» типу Гнапа, Лещенка, Дубинського, Кутєпова, Станко отримують гонорари і зарплати з чотирма нулями і не у гривнях. А все тому ж: ворога держави має бути знищено. Систему, яку почали корчувати має бути відновлено. Тому на утримання телеканалів, які вкладають у голови «електорату» потрібні думки, грошей не жалкують», – зазначив Павло Правий.Саме тому не зникає тема «Липецької фабрики». Вона вилазить увесь час, як тільки українська влада робить щось, що дошкуляє Кремлю. Вона вилізла і зараз, вже від самого Путіна. Саме тому вам торочать про небачену корупцію і розповідають, що за Януковича було краще. Помилки і невдачі влади роздують. Успіхи і перемоги знівелюють, або видадуть за поразки, а то і злочини. Навіть підвищення мінімальної зарплатні можна видати за намагання пограбувати бідних українців. Треба лише більше грошей вкинути у ЗМІ, резюмував блогер.