Павло Правий: Вова Парасюк показав українцям дулю, щоб відчепилися

Народний депутат України Володимир Парасюк задекларував годинника, якого отримав як подарунок від святого Миколая. Samsung Gear s2 за 8 тисяч гривень. Так і написав у графі «Опис майна»: «Годинник. Подарунок. P.S. Приніс Сятий Миколай. Точно сказати не можу, тому що я спав». Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише відомий український блогер Павло Правий, передає replyua.net.
«Агов, люди! Ті, хто привів до влади цю моральну потвору! Зізнавайтеся, голосували за Вову Парасюка і банду таких, як він «патріотів»: Семенченка, Лещенка, Найєма? Вам нових облич у владі закортіло, то тепер маєте? Так оце воно і є – мурло, яке є ще страшнішим за вгодовані пики «донецьких», які демонстрували на початку 2014 року цілковиту зневагу до народу. Пригадуєте Чечетова з його «Ми развели их как котят»? Так от: «поросюки» – це ще огидніші і страшніші тварини, ніж «регіонали», які ще порпаються. Я вам поясню зараз. Своїм отим «Святий Миколай приніс» Вова демонстративно показує нам усім навіть не дулю. Це він нам, народу України «фак» таким чином демонструє, просто поводить себе безвідповідально. А Володимир Парасюк до речі член Комітету Верховної Ради з запобігання та протидії корупції, на секундочку», – написав Павло Правий.
Вова цим наче каже: сміятися я з вас хотів з найвищої дзвіниці. Наступного року захочу – напишу, що під час здорового сну святий Миколай подарував мені палац у Конча-Заспі і персональний літак. Прокинувся – а документи біля дивана акуратною стопкою лежать. А ви витирайтеся від отих моїх облегшень на ваші дурні голови, написав блогер.
«Вова Парасюк вже нічим від вгодованих кучмівських та азарівских поплічників не відрізняється зовнішнім виглядом і поведінкою? Морда покруглішала. Пузо за рік відростив. Машину «друг дав покататися». Костюмчик закордонний із штілєтами італійськими замість камуфляжу вдягнув. А Семенченка бачили? Про Лещенка мовчу – не хочу вас зайвий раз засмучувати. Коли я ще влітку 2014 року писав: люди, Парасюк – це шахрай, якого використовує Кремль, ви мене різними негарними епітетами нагороджували. Коли я писав, що яскрава промова Парасюка була потрібна Путіну, як привід до вивезення Януковича з Україні і розгортання війни, ви мене феесбешним запроданцем називали. Коли я звертав вашу увагу на чудесне спасіння Вови з російського полону, коли його там «не упізнали». Тепер куштуйте. І готуйтеся голосувати за чергових «борцунів». Там велика черга. Я просто попереджаю – привівши до влади Тимошенко, Садового, Найєма, Савченко, Ляшка, Шабуніна, Ситника, Таню Чорновіл потім не плачте, коли вони, гидко усміхаючись, розповідатимуть, як їм дід Мороз уночі чемодан з мільйонами приніс, коли вони спали», – зазначив блогер.
«СРСР нікуди не дівся: ті, хто в СРСР носили партбілети та комсомольські квитки біля серця, перевдяглися у вишиванки. І їхні діти перевдяглися, бо патріотизм нині дуже прибутковий бізнес. Найстрашніше, що ті, хто за цих потвор голосують, також змагаються в кого вишиванка краща. Ревниво слідкують, аби усі говорили виключно українською. Справжній українець носить вишиванку і говорить виключно українською», – резюмував Павло Правий.
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