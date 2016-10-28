Павло Правий: Чому українці вірять Путіну, а не Порошенку?

Як передає replyua.net, промову найправдивішої у світі людини – Володимира Путіна, відомого також під ніком ВВХ наші журналісти, блогери і члени секти «свідки зради» розігнали миттєво. Це там, де ВВХ запевняє, що дуже допомагає фабриці «Рошен» у Липецьку працювати, що дуже любить особисто Петра Порошенко і його цукерки. І Путіну вірять, наголошує український блогер Павло Правий.
«А ще вірять, про «податки до бюджету ворога» – найулюбленіша тема борців із «злочинним» режимом, великих бійців за право власності на елітні квартири. «Порошенко-зрадник» – це найжирніша, найоплачуваніша тема десятків «правдо рубів» та «правдолюбів». Тисячі «лайків», сотні перепостів. Кіпіш на всю країну», – зазначив Павло Правий.
Він задається питанням, скільки «лайків» та перепостів може набрати зовсім іншого характеру інформація. 1100 працівників фабрики «Рошен» в Липецьку звільнено. Фабрика стоїть, а решту співробітників відправили у вимушені відпустки з 75% зарплатні. «Оце і є те, що ховається за найправдивішими словами ВВХ про «деякі проблеми» фабрики. Це та кришталева путінська правда, яку розганяють країною платні агенти Кремля і місцеві «корисні ідіоти», які переконують нас вірити Путіну», – резюмував Павло Правий.
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