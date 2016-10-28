Павло Правий: Славко Кириленко – патріот, якому, судячи з декларації, дуже пощастило з дружиною

Віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань, начальник усіх академіків, професорів, ректорів, директорів музеїв, видавців і продавців дипломів, великий патріот проби 999 з гаком, який все життя у вишиванці, все життя з жовто-блакитним прапором наповал вразив своєю декларацією, цитує блогера Павла Правого replyua.net.
«Я нічого не хочу сказати поганого про Славка. Вибачайте, але його досі усі кличуть саме Славком. Проте. Людина жодного дня не працювала ані в бізнесі, ані навіть на заводі. Ручку до молотка зробити напевне не зможе. І тут бац! Е-декларація. І виходить, що наш Славко людина, прямо скажемо, не бідна. Вірніше, не бідна його дружина, на яку записано багато чого цікавого, в тому числі 5 земельних ділянок загальною площею 7,884 гектари. Ви знаєте скільки коштує у Васильківському районі Київської області 1 сотка землі? А тут таких соток аж 784», – зазначив блогер.
А ще родина Кириленко є щасливою власницею квартири у Києві. Площа – 154 квадратних метри. На чотирьох. Тут, звичайно, до Сергія Лещенка трохи не дотягли, хоча перевершили у престижності, бо в Криленка не абиякий будинок. Тут разом з ним живуть Олег Ляшко, Петро Симоненко, ще один Славко – Вакарчук. Тут жила Валентина Семенюк-Самсоненко. З балкона цього будинку на Московській вона полетіла на той світ...
З площею квартири у Кириленка трохи «скромно». Зате в декларації записано, що дружина великого державного мужа має у власності ще і будинок за містом. В селищі Іванковичі того ж таки Васильківського району. Щоб ви розуміли, що це таке: в Іванковичах живуть Віктор Ющенко, Володимир Литвин, Юрій Бойко та інші. Це елітне селище має неофіційну назву «Царське село».
«Скажуть: так той будинок недобудований! Правильно. Недобудований. Може. Дивлячись що під цим словом розуміти. Зате давайте звернемо увагу на площу «хатинки»: 900 квадратних метрів. Якщо одноповерховий, то це 30х30 метрів, а ще дружина Славка має у власності невеличкий будиночок 86,2 метри. Правда в тих таки Іванковичах, але порівняно з 900-метровим гігантом це взагалі жебрацька халупа. Ну і плюс ще одна квартирка 53,2 метри в Києві. Про всяк випадок. Діти вже дорослі, їм теж треба десь «тусуватися», - зазначив Павло Правий.
За його словами, звичайно, можна виправдовуватися тим, що гроші в тумбочку кладе дружина. Правда я би цього робити не став: небезпечно, бо якось так вийшло, що пані Катерина захистила докторську дисертацію та свої підручники (не хочу зараз підраховувати скільки професору треба видати підручників, аби побудувати хоча б сарай, знаю, що знайома професор історії все життя мешкає у двокімнатній «хрущовці») 2015 року, в той час, коли міністерством культури з одночасним зайняттям посади віце-перм’єра з гуманітарних питань був її чоловік і наш герой. До того ж пані Катерина, судячи з декларації за увесь минулий рік, заробила лише 168 тисяч зарплати, ні і ще готівки має 30 тисяч доларів, напевне гонорари за книжки? Тобто, все це писалося, захищалося і видавалося тоді, коли Славко був прямим начальником усіх, хто мав приймати захист і видавати книжки його дружини. Скандали з плагіатом та корупційними схемами досі пригадуються. Не хочу зараз і за гонорари пані Катерини. Пригадую гонорари Януковича за його книжки, але наговорювати на чесну жінку не буду, хай НАБУ розбирається чи є там щось таке, зауважив Павло Правий.
«Давайте звернемо увагу на один феномен: найкращим капіталом в нашій країні є не шахти, заводи, нафтові свердловини і навіть не благословенний український чернозем. Найкраще у гектари елітної землі, будинки, квартири, яхти, машини конвертуються дві штуки – боротьба з корупцією і патріотизм», – резюмував блогер.
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