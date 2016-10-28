Тарас Березовец: Кремль заказал «полезным идиотам» спровоцировать войну силовых ведомств в Украине

В Украине активно провоцируется война силовых ведомств. Все это происходит на фоне непрекращающихся попыток раскачать внутреннюю ситуацию с выходом на досрочные выборы. Сначала Верховной Рады, затем президента. Разработчики сценария войны силовиков изначально поставили целью дискредитацию, как работу целых ведомств, так и персонально их руководителей, считает политолог Тарас Березовец, передает replyua.net.
«Началось все с работы Нацполиции с многочисленными взбросами по работе новосозданного ведомства. Затем активно взялись за Генпрокуратуру. Параллельно работали против СБУ и НАБУ. Затем задействовали сценарий столкновения ведомств – ГПУ и НАБУ (история со слежкой). После этого был вброс с целью стравить МВД и Генпрокуратуру (дело против Авакова). При этом силовики все это понимают и отслеживают. К слову, такие же оценки и у наших коллег из западных спецслужб. Заказчик всего этого действа также понятен – Кремль. Исполнители – «полезные идиоты» из числа доморощенных активистов и политиков, а также российские олигархи, недавно получивших украинский паспорт», – рассказал Березовец.
По его словам, в сухом остатке: силовики будут держаться, так как война всех против всех это прямой путь в анархию, исполнителям можно пожелать хорошего настроения, держаться, пока получится. Но, получится, может, недолго.
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