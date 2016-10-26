Геннадий Афанасьев: Надежда Савченко в Москве? Вы ничего не путаете?

Как передает replyua.net, бывший политзаключенный РФ, крымчанин Геннадий Афанасьев удивился, когда узнал, что нардеп Надежа Савченко, которую с огромнейшими усилиями всего мира вытягивали с российского плена, спокойно отправилась в РФ. По мнению, Афанасьева «это какое-то безумие», сам факт беспрепятственного въезда Савченко на территорию России уже говорит о том, что с Савченко не все так чисто.
«Не укладывается в голове ... Наверное, ей ума не хватает», – прокомментировал Афанасьев.
Следует напомнить, что когда Афанасьев выступил летом против митинга матерей, который организовывала Савченко, ему сразу поступили угрозы от человека Медведчука Владимира Рубана.
По мнению украинского блогера Мирослава Олешко, Савченко – марионетка Медведчука и она улетела в Москву по заданию кураторов, прикрывшись поводом, якобы поддержать украинских пленных. «Ее рейтинги стали падать, героем для народа перестала быть. Чтобы полететь в Россию такому человеку как Савченко – нужны гарантии безопасности и разрешения высшего руководства России. Выгодно ли России пускать Савченко к себе, что бы она поднимала свои рейтинги и выглядела в глаза части общества героично? Конечно, нет. Но, если Савченко проект Кремля – тогда да. Так же вопрос: а, чем может помочь Савченко политзаключенным, находясь в Москве? В стране, в которой законы не работают и освобождение тех или иных людей решается в Кремле, а не в суде. Та ни чем. Опять-таки – просто пиар. Еще интересный факт: Чуркин выступил с заявлением, в котором похвалил действия Савченко и призвал помириться с Донбассом. Заявление можете прочитать на сайте ООН. Против Украины продолжается информационная атака и народ Украины не должен повестись на уловки Кремля, которые использует для своих целей своих агентов, среди которых Надежда Савченко», – резюмировал Олешко.
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