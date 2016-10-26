Тимошенко і компанія включили «задню», а корисні ідіоти їх підтримали – блогер

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Минула доба і сталося те, що і очікувалося: зазначені особи, яких помічник Путіна Сурков планував використовувати або вже використовує в роботі проти України, стали заперечувати з хіхіканням свою причетність до роботи на Росію. Все маріонетки: Шарій, Бігус, Лещенко, Тимошенко, Червакова, Мураєв та інші стали в один голос чіплятися до найменших деталей, мовляв там не так прізвище написали, а там не ту букву використовували, цитує блогера Мирослава Олешко replyua.net.«Якщо реакція зрадників, які попалися на гарячому, нікого не здивувала, то реакція багатьох блогерів шокувала. Риторика була та ж сама, при чому навіть жарти з глузувань, мовляв все фотошоп і нас всіх обдурили. Це жахливо, що свої ж вдарили по своїм. То їм текст не такий, буква не та і так далі. Як цим людям пояснити, що вони зіграли на руку ворога? Я впевнений, що для Кремля вигідно, що б навіть патріотичні блогери і політики стали сумніватися в автентичності Плану і переконували в цьому свою аудиторію – написав Мирослав Олешко в Facebook.Тим часом вже на наступний день проти Президента України почалася атака плану Суркова, невідомий ЗМІ і платний пост, реклама коштує не малих грошей. І звичайно ж втікач Онищенко з Москви, спонсор Тимошенко, заявив, що він спонсорував мільярдера Порошенка. Хакери КіберХунта виклали неспростовні докази того, що вони реально зламали поштові скриньки помічника Путіна. Звичайно, це не завадило корисним ідіотам і далі заперечувати справжність першого документа з планом Шатун.«Не піддавайтеся на брехню зрадників і помилки корисних ідіотів, які вас переконують, що потрібно вірити їм, а не патріотам, які потом і кров'ю довели свою відданість Україні», – резюмував Мирослав Олешко.