валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена в 2015 році має свідоцтво про народження на офіційному українському бланку. Виходить, так звані розрекламовані «паспорти ДНР» фільчина грамота для довірливих смердів, задається питання Вовнянко.

«Обидва документи, паспорт і свідоцтво виконані на стандартних українських бланках з тризубами і заповнені обидва документи українською мовою. Можна заперечити, що терористка Каністра, дружина Мотороли – громадянка України, звідти й український паспорт. Заперечимо – до «шлюбу» з терористом Моторолою, терористка Каністра була не Павловою, а Колєнкіною. Новий паспорт вона отримала після «шлюбу». З бандерівським гербом і на бандерівській мові», – написав Дмитро Вовнянко у Facebook.

«Чому ж не відомий «паспорт ДНР»? І чому свідоцтво про народження доньки так само виконано на українському бланку? І чому українською мовою, а не ніжно любимою російською? Нарешті, а чому свідоцтво взагалі українське, а не в російське, громадянином якої був терорист Моторола, і як батько, міг оформити дитину там, полегшивши в майбутньому їй отримання російського громадянства? Відповіді на всі ці питання - очевидні. Вголос лементуючи про «руський мир» і велику Росію, сама для себе терористка Каністра, явно за згоди і сприяння терориста Мотороли, оформила документи які: дозволяли їй і її доньці без перешкод виїздити на всю іншу територію України. Тому бланк – ідеально український і мова – така сама українська. А паспорти «ДНР», та інші документи «ДНР» - то для лохів. Самі отримають – хай самі й мучаться», – підсумував Дмитро Вовнянко.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
16004

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


Свежие новости

Трамп рассказал, что сделает в первые 100 дней своего президентства

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Пираты Сомали освободили 26 моряков, захваченных в 2012 году

Талибы похвастались терактом, сняв его на видео с помощью трона (ВИДЕО)

Соціальні мережі в захваті: Михайло Єфремов дотепно висміяв Путіна (відео)

В Калифорнии возродили реку, пересохшую 60 лет назад

Дипломатичний скандал між РФ і США набирає обертів

В теплосетях Киева зафиксирован пик аварийности

Полиции Мукачево удалось предотвратить суицид девушки

Росія догралася: у НАТО створюють спеціальні посади для контролю за Росією

В Лондоне обезвредили уже вторую бомбу за неделю, заложенную в общественном месте

В Аргентине ввели уголовную ответственность для предприятий, связанных с коррупцией

Російські експерти поскаржилися, що Порошенко стає некерованим, тому треба до переговорів підключати США

В Керчи не работает мобильная связь

Путін згоден на розміщення на Донбасі озброєної місії ОБСЄ – Песков

Блогер показав як РПЦ зомбує дітей (відео)

Портников: Путин поставил памятник не Грозному, а будущему России

Сенцов – это не Савченко. С задержанием Олега Кремль сильно просчитался

Саша Сотник: Росію ми вже втратили. Давайте дамо їй спокійно померти

В Украине разрешат менять отчество в паспорте

 Новости за день