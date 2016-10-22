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Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер
Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко, Тимошенко, Ляшко и прочих популистов, которые работают на уничтожение Украины и прозападной украинской власти, считает блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.

Западные СМИ сообщили, что во время переговоров в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель всячески пыталась вернуть Путина в конструктивное русло и заставить говорить конкретно по пунктам, главным итогом чего должно было прозвучать обещание Путина – прекратить окончательно огонь!
Во время одной из дискуссий, когда Путин продолжал мило улыбаться и вести игру Порошенко, повысив тон глаза в глаза Путину, заявил, что цель встречи – прекращение Россией огня на востоке Украины. В этот момент, по информации издания, Путин попытался перебить Порошенко заезжиной репликой о Минских договоренностях и русских жителях Донбасса. СМИ отмечает, что глава Украины в ответ повысил голос и сказал, что Россия должна прекратить огонь: «Нет, ты просто перестань стрелять!».

«Спасибо нашему Президенту за то, что не предал Украину и украинский народ. За то, что пытается всеми силами остановить обезумевшего убийцу Путина и не обращает свое внимание на гнид внутри страны, которые оскорбляют его, обвиняют в предательстве и сдачи интересов страны. Порошенко ведет прекрасную внешнюю политику. Порошенко растет вместе с Украиной и я уверен, что для Петра Порошенко это очень тяжело, как и для всей Украины сломать хребет подсоветского строя! Это очень тяжело руководить страной в военное время и победить», – прокомментировал информацию Олешко.

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