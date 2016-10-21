Блогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому

Как передает replyua.net, украинский блогер Мирослав Олешко считает, что напрасно украинцы аплодировали российскому режиссеру, когда тот в 2014 выступил против аннексии Россией Крыма, ведь спустя два года Андрей Кончаловский таки прислушался своего брата Никиты Михалкова и начал петь тоже дифирамбы Путину.
«Кончаловский ни чем не лучше Михалкова, вместе со своим братцем выбивал государственное бабло на свои фильмы с рейтингом 3,5 на Кинопоиске, которые проваливались в прокате, потом просили деньги на открытие ресторана. В 2014 году Кончаловский записал видео, говорил трезво, о том, куда катится Россия. Прошло два года и Кончаловский резко поменял свое мнение, он опубликовал на своей странице интервью, в котором ляпал такой бред, что не каждому ватнику дано. Здравомыслящие россияне удивились, а я нет. Не может Кончаловский быть здравомыслящим человеком, когда его братец империалист. А может Андрею просто припекло, нужны деньги для нового фильмеца», – рассуждает Олешко.
Одна из главных цитат интервью Кончаловского вызывает, как миниму удивление и смех: «Россия при Путине стала одним из центров глобальной политики. Ни одно серьезное решение в мире не может быть принято без участия России». Ведь на самом деле Россия при Путине потеряла шанс стать свободным, демократичным государством. Россия превратилась в государство, в котором садят подростка за ловлю покемонов в церкви, а российские солдаты гибнут на не объявленной войне на Донбассе. Россию выгнали из ПАСЕ и Большой Восьмерки, за нападение на Украину. Так само СССР выгнали из Лиги Наций за нападение на Финляндию. Говорить о том, что теперь ни одно серьезное решение не принимают без России – глупо. Говорить о мудрости Путина, это все равно, что говорить о мудрости Гитлера, Муссолини, Сталина и прочих диктаторов, которые превратили свой народ в стадо овец, которые верят в то, что их страна самая великая на свете, а они – избранный богом народ. В 21 веке у России наилучшие шансы распасться. Цены на нефть падают, а вместе с тем и экономика бензоколонки. Путин действительно изменил конституционный порядок, оккупировав территорию независимого государства, что стало первым случаем со времен Второй мировой войны. Мировой порядок, соответствующий интересам Америки. ВВП США 16,77 триллиона долларов, ВВП России в 2013 году 2,097 триллиона, сейчас оно стало стремительно падать из-за санкций. Это просто пример того, что место России в дыре и устанавливать мировой порядок не выйдет. Ведь бюджет Нью-Йорка равен бюджету всей Российской Федерации. Мировой порядок будет таким и впредь, пока детки российских депутатов учатся в США, живут там и покупают дома, отметил блогер.
«При Путине Россия стала вновь олигархическим государством, из грязи в князи поднялись все друзья Путина. Были убиты оппозиционные политики, среди которых по указу Путина была убита Политковская, Немцов. ФСБ по указу Путина взорвали многоэтажные жилые дома для войны в Чечне. И как не тебе Кончаловский не помнить, что один из домов не вышло взорвать. И это обсуждали все на еще свободном канале НТВ. А потом российские демократичные СМИ стали уничтожать. Я надеюсь, что когда-то Кончаловский извинится. Когда на смертном одре он захочет остаться в памяти людей не продажным ворюгой Кремля, а мужиком с честью и совестью. А пока я призываю СБУ запретить ему въезд в Украину, а Центр «исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка» Миротворец добавить Андрея Кончаловского в свою Чистилеще-базу», – резюмировал Мирослав Олешко.
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