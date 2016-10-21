Павло Правий: Дебальцеве повертається під контроль України

Петро Порошенко в Берліні гучно заявив, що альтернативи «Мінську» немає і що він усіма чотирма «за». От тільки... Хай спочатку Путін Дебальцеве віддасть. Як тільки віддасть – так ми зараз усі рекомандації-побажання-вимоги шановних Олланд і Меркель почнемо виконувати. І так вдалося настояти на своєму – Дебальцеве має взяти під контроль ОБСЄ, яке згодом повинно буде передано Україні. Про це на своїй сторінці в Facebook пише блогер Павло Правий, інформує replyua.net.
«Напевне, пані Меркель аж посіріла. Вона так старалася вмовити Порошенка піти хоча б на якісь формальні поступки. «Пьотр Алєксєєвіч, ну хоть від зделайтє...». Пьотр Алєксєєвіч зделав фігуру з трьох пальців. А сказати і заперечити ні Меркель ні Олланд Порошенку не можуть, бо той розгортає перед ними мапу, де позначено лінію розмежування станом на 2014 рік і запитує «Пані Ангела, ваш підпис? Пане Франсуа, ваш підпис? Це домовленості в межах «Мінська», відтак поки ми не вийдемо на першу і головну позицію – від чого танцювали у стольному граді Білорусі два роки тому, розмови про все інше – пустопорожні балачки», – зазначив Павло Правий.
Олланд і Меркель не можуть наполягати на перегляді ними ж самими підписаних паперів, інакше виглядатимуть на увесь світ особами, які цінують угоди так само, як і Путін і не можуть змусити Путіна віддати Дебальцеве. У шахах найкрасивіший – це «спертий» мат. Ото він і є. Найсмішніше – це те, що Путін не може віддати Дебальцеве, якби навіть хотів. Бо його «ватани» не зрозуміють як це так – віддати щедро политі кровушкою 4 тисяч «ватанів» та «ихтамнету» шмат землі. «А ви таки бачили обличчя Путіна? Бачили, як воно, трусячись, белькотало про згоду віддати Дебальеве під контроль ОБСЄ? Це воно звук тертя кинджалу об точильний камінь чуло», – написав блогер.
На його переконання, доки у Дебальцевому не відновиться українська влада – українська, а не ОБСЄ – далі Україна у мінських домовленостях не крокуватиме, бо зрозуміло, що обіцянка Путіна так і залишиться черговою обіцянкою, а відтак Путін вчергове виглядатиме гнилим брехуном. А, якщо ОБСЄ таки передасть Дебальцеве законним власникам (це якщо його ще туди Путін пустить, у те Дебальцеве, що виглядає казкою Сашка Лірника про Івасика Телесика), то знайдеться ще кілька кроків – там не лише Дебальцеве на карті...
«А ще у нас немає більшості у парламенті аби прийняти ті закони про вибори на Донбасі. А у нас – демократія. Ну, не хочуть кляті депутати голосувати! Приїздіть, пані Ангела і самі їх умовляйте, бо Петро Олексійович вже не взмозі... Отож, результат цікавий: домовилися продовжувати домовлятися. А у той час оголошено, що в наступному році в Росії скорочується фінансування медицини. Не на 5 або 10 – одразу на 33%. І армії не додадуть цілих 6%. Бачили ганебний рейд грізного авіаносця «Адмірал Кузнецов» до сирійських берегів? У супроводі 6 буксирів? Адмірал Кузнецов у своїй могилі на Новодевічому цвинтарі плаче і скрегоче зубами... А наші доморощені диванні талейрани і кухонні бісмарки, наші милі, але дурні, мов пробка, «геополітичні експерти» та фельдмаршали з петеушною освітою лише «зраду» побачили. Україну до виборів в ДНР-ЛНР змушують...», – підсумував Павло Правий.
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