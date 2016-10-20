Блогер рассказал, кто против возврата денег беглого Януковича

Рада отказалась рассматривать закон о спецконфискации. Закон помог бы вернуть государству более 2 млрд долларов, которые висят на счетах Виктора Януковича и компании, считает украинский блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.
«Закон отличный, закон продуманный. Он не сделан для того, что бы отбирать имущество у простых граждан. Он не сделан для того, что бы себе деньги забрал в карман Пашинский или Яценюк. Все это манипуляции, которые запустили депутаты, которые работают на российского олигарха», – отметил Олешко.
«Сегодня проходило очередное голосование. Все имена, которые не голосовали я перечислять не буду. Перечисляю, как всегда только тех, кто строит из себя патриота на ТВ шоу и обвиняет во всех грехах Президента и Кабмин. Голосовали за: Народный Фронт, Блок Петра Порошенка, кроме депутатов тушек, голосовал сын Президента Алексей, Антон Геращенко и Геращенко Ирина, Арьев, Тетерук, Ильенко, Джемилев, Алексеев, партия Самопомощь, частично РПЛ, Ляшко с Мосийчуком и Лозовым тоже голосовали «за». Голосовали против: Надежда Савченко, Юлия Тимошенко, Игорь Луценко и вся остальная шайка из партии «Батькивщина». Голосовали против весь ОппоБлок, группа Воля Народу, Парасюк, Найем, Залищук и марионетка российского олигарха Лещенко, Ярош, Чумак, Билецкий, Гопко, Денисенко, Балоги, Пинзенык, Борислав Береза, Продан и так далее», – написал Мирослав Олешко.
Он заметили, что не голосовали депутаты, которые связаны с Россией через Медведчука, Януковича и других российских олигархов.
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