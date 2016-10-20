Журналист: Встреча «норманнской четверки» нужна была Меркель и Олланду, а не Порошенко и Путину

Главные результаты встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России – это то, что ОБСЕ будет проводить на Донбассе полицейскую миссию и «Четверка» приняла дорожную карту выполнения Минских соглашений. Два главных решения встречи прокомментировал украинский журналист Дмитрий Вовнянко, передает replyua.net.
«Сначала о миссии. Уважаемые, скажите, а что сейчас мешает ОБСЕ контролировать ситуацию на Донбассе? Ответ – автомат Калашникова в руках не всегда трезвого боевика. Потому что, когда ситуация доходит до конфликта между ОБСЕ и боевиком, боевик слушающий не ОБСЕ, а своих вождей – Гиви, Захарченко и кто там еще не повторил путь Моторолы-Мозгового? Поэтому от того, что нынешняя миссия ОБСЕ назовется «полицейской миссией ОБСЕ» не изменится в равной степени ничего», - считает Вовнянко.
Журналист отмечает, что то же самое касается и дорожной карты. «На моей памяти «норманнская четверка» принимала уже тучу дорожных карт, плавучих карт, полетных карт, ползучих карт и всяких других карт. Все эти карты имеют один значимый недостаток. Боевики и Кремль этими картами стабильно подтераются. Никакой другой ценности эти карты в их глазах не имеют, как таковые. А, зачем тогда вообще весь этот цирк, спросите вы? А потому что Европе с одной стороны нужно что-то сказать Путину, а с другой – собственным избирателям. Путину – дать понять, что о чем-то договорились, чтобы сгоряча не бросил танки вперед и не нарубил еще пару сотню тысяч трупов. Своим избирателям – работаем, стараемся установить мир! Видите? Миссию полицейскую создали! Дорожную карту приняли», - отметил Дмитрий Вовнянко.
По его словам, не может же Меркель и Олланд сказать своим избирателям «извините, мы ничего сделать не сможем, потому что Москва об нас вытирает ноги». Такое признание мгновенно вызовет из небытия дух Мольтке и Бонапарта, а для европейской демократии такое – не комильфо. Европа на самом деле с радостью сообщила бы своим избирателям, что они задавили Украину и та пошла с бандами «дыры» на широкий компромисс. Но здесь появляется Порошенко, который как минимум понимает, что понимание в Киеве ему важнее, чем понимание в Брюсселе, а максимум – и сам не хочет никаких уступок. О такой позиции Президента Украины свидетельствует его цитата: «Наша позиция заключается в том, что все иностранные вооруженные подразделения должны быть выведены, безусловно, к проведению выборов, что является необходимым условием для проведения избирательного процесса».
«То есть – пока последний русский головорез не уйдет из Донбасса и не оставит донецкого ватника с ВСУ один на один – о выборах не надо и мечтать. И об этом свидетельствует вторая цитата уже российского президента Путина: «Определились с некоторыми – к сожалению, только с некоторыми – вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого достичь не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера. Здесь, пожалуй, продвижение минимальное, поскольку связано это было, прежде всего, с организацией социальных выплат, пособий. Но, к сожалению, здесь прогресса пока нет ни одного». Украина четко и ясно сказала: никаких выплат, поддержки бюджетников и возвращение Донбасса в Украине на условиях РФ и боевиков. Сами въехали на танках – сами и заботьтесь», - написал журналист.
По его убеждению, изложенное в последних двух цитатах – самое главное. А все остальное – зеленый шум для ваты и европейского потребителя – не более. Главное, под всем этим шумом – время убегает. Санкции – действуют. РФ свои резервы прожирает. Что и нужно.
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