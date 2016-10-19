Тарас Чорновіл: У Трампа лишився єдиний козир, який може «вистрілити»

На думку політичного експерта, багатьом здається, що останні сексистські викриття щодо кандидата в президенти США Дональда Трампа вже остаточно визначили майбутнього господаря, точніше, господарку Білого Дому. Насправді там не все так просто і у Трампа є свій дуже специфічний козир – це виборець, який рідко ходить на вибори, але цього разу Трамп їх розворушив своїми заявами щодо внутрішньої політики, цитує Чорновола replyua.net.
«Найбільша підтримка Трампа – це переважно білі американці середнього віку, фінансово самодостатні, працюючі чи власники середнього бізнесу, незадоволені політикою демократів у економічній, соціальній та міграційній сферах. Вони доволі консервативні, виходки Трампа їх трохи деморалізували, але не відвернули. Однак після його липких висловлювань ця категорія американців не готова відкрито висловлюватися на підтримку свого кандидата, особливо, коли опитування проводять провідні ЗМІ. Зараз потенційні виборці Трампа десь на рівні підсвідомості визначаються: йти їм на вибори, чи ні», – написав Тарас Чоновіл в Facebook.
На його думку, від підсумкового туру теледебатів мало залежатиме мобілізація виборців пані Клінтон, а от «трамбівці» задумаються. Якщо свій кандидат їх зможе переконати й змобілізувати або Хілларі стривожити, то всі соціологічні дослідження можуть піти коту під хвіст. Тому теледебати дуже важливі для американців, а опосередковано й для нас, резюмував експерт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter