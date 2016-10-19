Олешко: В ОРДЛО героями стают бомжи, которые за два года стали ездить на Мерседесе, и жить в чьей-то квартире



Как



«В ОРДЛО героями становятся люди, которые приехали на



По его словам, единственное чего невозможно понять так это мирных жителей предателей, которые верят в этот бред, даже о том, что боевика убили украинские ДРГ.



Блогер высказал мнение, что таким нельзя ехать в Украину. У таких нужно забирать украинское гражданство. К сожалению механизма такого пока не существует, это уже вопрос к Верховной Раде. В Украине герои, в ОРДЛО убийцы. Живых всегда будет ждать украинский суд или пуля украинского солдата.



Горячая тема: Бывшая жена Моторолы рассказала о его «военном» прошлом Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net , украинский блогер Мирослав Олешко в своем блоге высказал мнение о том, что смешно наблюдать за тем, как в ОРДЛО героями становятся убийцы, которые публично сознавались в расстреле пленных, безоружных людей.«В ОРДЛО героями становятся люди, которые приехали на Донбасс бомжами, чтобы грабить и убивать. В то время, как жители Донбасса потеряли из за войны с РФ свою крышу над головой, туристы из России наоборот стали жить, как мелкие царьки. «Герои не умирают» – так говорили о людях, которые погибли за свободу своей Родины Украины. Кремлевские пропагандисты своровали идею и использовали лозунг для похорон российского наемника, которого грохнули свои же, как свинью в заплеванном лифте. В глубине души каждый террорист ОРДЛО понимает, что денег больше не заработать, так как если ты возомнишь себя царьком – тебя уберут», – написал Мирослав Олешко.По его словам, единственное чего невозможно понять так это мирных жителей предателей, которые верят в этот бред, даже о том, что боевика убили украинские ДРГ.Блогер высказал мнение, что таким нельзя ехать в Украину. У таких нужно забирать украинское гражданство. К сожалению механизма такого пока не существует, это уже вопрос к Верховной Раде. В Украине герои, в ОРДЛО убийцы. Живых всегда будет ждать украинский суд или пуля украинского солдата.