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Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России

Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Марионетка Медведчука Надежда Савченко сегодня в эфире 112 канала заявила, что готова ездить не только на оккупированные территории Украины, но и в сам Мородор - Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.

«У нас что, запрещено ездить в Россию? Я еще не думала ехать, но теперь задумалась. Поеду к друзьям, они мне покажут Уральские горы и другие красоты России. Я буду ездить куда захочу», – заявила эмоционально Савченко.

«Как видите, у Савченко в эфире не хило бомбанул чердак. А все из-за Ивана Винника, который до этого по телефонному звонку в студию заявил о предательстве Надежды Савченко, которая сотрудничает с Медведчуком. Кстати, в этом же интервью, Надежда соврала, что не знакома с Виктором Медведчуком», – отметил Олешко.

По его словам, связным между Савченко и Медведчуком является его жена Оксана Марченко, которая встречалась с Верой Савченко. Так же Надежда и Вера дружат с человеком Медведчука Владимиром Рубаном.

Блогер высказал сомнение, что Жемчугов, Афанасьев или Сенцов захотят когда либо ездить в Мордор на отдых к друзьям. Для Украины, конечно же было бы очень хорошо, если бы Савченко уехала в Россию, но перед этим сложила мандат и отказалась от украинского гражданства.

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