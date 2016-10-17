Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России

Марионетка Медведчука Надежда Савченко сегодня в эфире 112 канала заявила, что готова ездить не только на оккупированные территории Украины, но и в сам Мородор - Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.
«У нас что, запрещено ездить в Россию? Я еще не думала ехать, но теперь задумалась. Поеду к друзьям, они мне покажут Уральские горы и другие красоты России. Я буду ездить куда захочу», – заявила эмоционально Савченко.
«Как видите, у Савченко в эфире не хило бомбанул чердак. А все из-за Ивана Винника, который до этого по телефонному звонку в студию заявил о предательстве Надежды Савченко, которая сотрудничает с Медведчуком. Кстати, в этом же интервью, Надежда соврала, что не знакома с Виктором Медведчуком», – отметил Олешко.
По его словам, связным между Савченко и Медведчуком является его жена Оксана Марченко, которая встречалась с Верой Савченко. Так же Надежда и Вера дружат с человеком Медведчука Владимиром Рубаном.
Блогер высказал сомнение, что Жемчугов, Афанасьев или Сенцов захотят когда либо ездить в Мордор на отдых к друзьям. Для Украины, конечно же было бы очень хорошо, если бы Савченко уехала в Россию, но перед этим сложила мандат и отказалась от украинского гражданства.
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