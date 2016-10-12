Студент, який хотів спровокувати Президента, накинувся з образами на українських блогерів

Як передає replyua.net, студент Києво-Могилянської академії Тарас Стародубець, який поставив запитання президенту Петру Порошенко про участь його дітей в АТО, надіслав провокаційні і образливі повідомлення українським блогерам Мирославу Олешко та Ярославу Бондаренко.
«Прокинувся сьогодні вранці, зайшов в папочку спаму і знайшов листа студента Тараса Стародубця. Спасибі Тарасу! Він двома повідомленнями продемонстрував всю свою культуру і виховання. І це студент одного з кращих вузів країни! Це той хлопець, який задав дурні питання Президенту. Він вирішив звинувачувати у війні Президента України, а не Президента Росії. Може і Президент Порошенко повинен був відповісти студенту «чуєш мудак, скільки тобі платять кремлівські спонсори за твої питання?», – зазначив Мирослав Олешко.
На його переконання, людина, яка продає інтереси України за копійки, даючи інтерв'ю кремлівським пропагандистам, вважає що всі інші люди такі ж продажні, як і він сам. «Ні Тарас. Уже три роки з часів Майдану я своїми силами веду інформаційну війну з Росією. Так само інформаційну війну ведуть волонтери сайту Миротворець, Інформ Напалм і десятки інших блогерів, які стали ворогами країни агресора і внутрішніми ворогами продажних політиків. Тарасу, як «вокзальній повії» цього не зрозуміти. Він живе в своєму вигаданому маленькому світі і вважає себе голосом істини. Загалом, побачивши у себе його повідомлення, я подумав, що Президент взагалі не повинен був витрачати свій час на цього гнилого хлопця. А українцям пора перестати ліпити з кожного пройдисвіта – героя з народу», – написав у Facebook Олешко.
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