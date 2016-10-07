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Тарас Березовець: Ніякого перезавантаження відносин США з Москвою більше не буде

Тарас Березовець: Ніякого перезавантаження відносин США з Москвою більше не буде
Відомий український політтехнолог вважає, що звинувачення держсекретаря США Джона Керрі в скоєнні військових злочинів на адресу Росії та особисто Путіна означають, що цей неприємний спадок в американсько-російських відносинах перейде наступнику чи наступниці Барака Обами. Американсько-російські відносини стануть проблемою № 1 наступного президента США, передає replyua.net.

«Відповідно, ніякого перезавантаження відносин з Москвою, як у 2009-му, вже не буде. Співавтор перезавантаження Клінтон-Лавров, можливо, і сяде в Білий дім, але після подій в Алеппо і розстрілу мирного конвою ООН ніякого мирного ввічливого діалогу більше не буде. І не забувайте про 298 жертв рейсу MH17, за які теж потрібно буде серйозно відповідати, там все для Кремля буде куди гірше, ніж з Сирією. Так що, можна констатувати, що плутонієвий шантаж Володимира Путіна призвів до зворотного результату і вийшов боком – США вже прямо загрожують Росії військовим трибуналом. І тут головне питання не з серії «трапиться-не трапиться», а «коли», – написав Тарас Березовець, коментуючи інформацію у Facebook.

Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки
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