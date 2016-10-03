Тарас Березовець: В Москві вирішили влаштувати показові суди проти українців в стилі 1930-х років

Як передає replyua.net, відомий політтехнолог прокоментував інформацію про затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у шпигунстві. На думку Березовця, російське ФСБ продовжує експлуатувати міфи Холодної війни. Робота під легальним журналістським дахом радянських інформагентств на Заході (в першу чергу ТАСС) була і залишається звичайною практикою для Служби зовнішньої розвідки РФ протягом десятиліть.
«Істотне збільшення зарубіжної агентури сталося після приходу до влади Володимира Путіна. У відповідь свої «російські» відділи наростили ЦРУ і МІ-6. Остання збільшила штат до безпрецедентних розмірів в 3 рази. Але все це не має ніякого відношення до розвідувальних можливостей України, які залишаються вельми і вельми скромними. Звичайно, ніякого відношення до ГУР кореспондент Укрінформу Роман Сущенко не має. Просто в Москві вирішили влаштувати показові суди в стилі 1930-х років», – зазначив політтехнолог.
За його словами, на жаль, небезпека бути заарештованим в Росії за безпідставними обвинуваченнями тяжіє над будь-яким громадянином України. Тому вихід один – не перетинати кордон РФ і дружніх їй країн. ФСБ – це розвідка терористичного спрямування. Але такі її дії неминуче призведуть до відповідних, якщо не з боку української розвідки, то західних точно. Бо якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, резюмував експерт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter