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Эксперт: у Украины только два варианта для будущего

Эксперт: у Украины только два варианта для будущего
Перед Киевом стоит очень важная задача – сделать правильный выбор, поскольку от этого зависит будущее страны. Или власти сделают то, что в конечном итоге выведет Украину на путь роста экономики, или руководство оставит страну сводить концы с концами. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Андерс Аслунд, известный экономист из Швеции. По его словам, Украина снова оказалась на перепутье, ведь экономика и политика начали стабилизироваться, но по-прежнему остаются очень хрупкими. Два сценария приведут к совершенно разным позициям уже через десять лет. Эксперт приводит в пример Эстонию и Польшу, которые добились значительных успехов в экономике. По мнению Аслунда, украинскому руководству необходимо поддерживать дефицит бюджета и смягчать монетарную политику, чтобы восстановить экономику страны, и успех будет заключаться в реформировании судебной системы.

Учитывая то, что хороший экономический рост обеспечивается расширением рынка экспорта, пишет экономист, Украине нужно увеличить экспорт в страны ЕС, а также повысить долю иностранных инвестиций, и годовой объем должен приближаться к восьми процентам ВВП. Также очень важна и пенсионная реформа, которая простимулирует внутренний рынок капитала и сбережения. Если Украине удастся увеличить свои шансы на вступление в Евросоюз до 2030 года, это также позволит повысить экономический рост до семи процентов в год, уверен Аслунд. Кроме того, отмечает он, позитивные сдвиги заметны уже сейчас, ведь до конца текущего года Украина сможет получить безвизовый режим со странами Евросоюза. Также Аслунд пишет и о пессимистичном сценарии, который расписать даже проще.

По мнению экономиста, текущее восстановление Украины могут нарушить только три фактора. Речь идет о военных действиях на Донбассе – если война там не прекратится, руководству страны придется еще долгое время поддерживать очень высокие расходы на армию и оборону, и они будут достигать пяти процентов ВВП. Кроме того, не удастся провести судебную реформу, если руководство Украины ничего не предпримет для борьбы с коррупцией. Еще один фактор, отмечает Аслунд, - может нарушиться сотрудничество с Международным валютным фондом, если Киев не выполнит все взятые на себя обязательства, и это, в свою очередь, снова приведет к нарушению экономической стабильности.

Если все три фактора сольются воедино, Украина не сможет рассчитывать на иностранных инвесторов, на внутренние инвестиции, а также на социальные реформы, которых украинцы ждут с нетерпением. Ухудшится социальная ситуация, все больше граждан начнут уезжать за границу в поисках лучшей жизни, Украина навсегда останется за пределами Евросоюза, и рост экономики станет очень слабым, не больше четырех процентов, резюмирует экономист.

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