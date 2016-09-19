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Казарин: Донбасс идет по хорватскому или боснийскому сценарию

Казарин: Донбасс идет по хорватскому или боснийскому сценарию
Сейчас на временно оккупированном Донбассе сложилась точно такая же ситуация, как четверть века назад, во время распада Югославии, и для Украины основной проблемой является вызов – выбрать из двух сценариев, и речь идет о боснийском или хорватском варианте. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на «Крым. Реалии» пишет Павел Казарин.

По словам журналиста, у Путина есть предшественник – Слободан Милошевич, который, также, как и Путин, в свое время пытался использовать сербов, как механизм влияния на бывшие территории Югославии, которые на тот момент уже стали независимыми государствами. Хорватия и Босния стали полем для боя, отмечает Казарин, и в 1992 году боснийские сербы заявили о новой «Республики Сербской», и в боснийском «ДНР» руководил Радован Караджич, а Ратко Младич был военным лидером.

Белград тогда занял ту же позицию, что сейчас занимает Москва, пишет журналист, и через сербскую границу перебрасывали технику и боеприпасы в самопровозглашенную республику. За три года Младич и Караджич сорвали несколько планов Запада по мирному урегулированию, и они устраивали Милошевича, однако после третьего срыва он разозлился, перекрыв границу. Боснийская история – это то, о чем мечтает Путин, поскольку позже западные лидеры настояли на сохранении «Сербской Республики» и даже дали возможность получить места в парламенте страны ее представителям. По словам Казарина, Босния и Герцеговина теперь не может эффективно развиваться, не способна на какие-либо компромиссы.

Что касается Хорватии, то в те годы там тоже шла война, и 25 лет назад хорватские сербы создали «Сербску Краину», одну из разновидностей террористических ДНР. Белград также поддерживал «республику». Однако хорватское руководство, в отличие от боснийского, до самого финала отказывалось идти на уступки. Спустя четыре года после начала конфликта хорваты дождались того, когда Белград утонет в собственных противоречиях и забудет о поддержке террористов за пределами своих территорий. Тогда под контроль взяли Западную Славонию, а потом и остальные территории «Сербской Краины», отмечает журналист.

В случае с Донбассом Кремль мечтает использовать Луганск и Донецк, как «Республику Сербскую», чтобы все анклавы легализовали в Киеве, и они бы получили право вето на решения украинских властей. В задачи Украины, по мнению журналиста, должно входить стремление к хорватскому сценарию, который поможет прекратить военные действия. Киеву нужно затягивать переговоры до того времени, пока Кремль не исчерпает все свои ресурсы. Киев не должен соглашаться на решения, которые в будущем могут ограничить независимость и суверенитет Украины, и украинцам нужно привыкать к жизни при гибридной войне, но по мере сил также нужно делать все, чтобы Запад не отменил санкции против России, считает журналист.

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