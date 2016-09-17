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Блогер объснил, что надо делать жителям РФ, если их принуждают голосовать за "Единую Россию" (Видео)

Блогер объснил, что надо делать жителям РФ, если их принуждают голосовать за "Единую Россию" (Видео)
Аркадий Бабченко сегодня дал совет всем россиянам, имеющим право голоса о том, что необходимо делать, если их принуждают голосовать за «Единую Россию», раскритиковав появившейся в сети совет о том, как голосовать ниткой – об этом сообщает replyua.net.

Как давно всем известно, в Российской Федерации голосование за «Единую Россию» является не только принудительной мерой, но и единственной гарантией для работников бюджетных организаций того, что они сохранят за собой свое рабочее место, заработную плату и безопасность на будущее. Крымский Бандеровец вчера в своем блоге писал о том, что «бюджтеников» Крыма оккупационные власти заставляют голосовать не на избирательных участках, а по месту работы – так они надеются обеспечить максимальную явку и наказать «отказников». Выход из этого тупика для желающих голосовать по совести придумали еще в 2011 году. Видео, размещенное ниже, демонстрирует, как сделать так, чтобы и фото бюллетеня с «галочкой» за «Единую Россию» было, и проголосовать за желаемую партию и кандидата.



Бабченко, комментируя это видело, заявил, что ниткой правильно голосовать не так – ее необходимо «запихнуть в глотку тому, кто заставляет сделать фото бюллетеня». После этого, по эго мнению, необходимо пойти и проголосовать за того, кандидата, который действительного этого достоен. «А если кто-то хочет воспрепятствовать этому – просто берете ружье и встаете в строй», - сообщает он Блогер заявляет, что жители РФ должны бороться за свое будущее, и иначе оно навсегда будет от них самих не зависеть.

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