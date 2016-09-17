Аркадий Бабченко сегодня дал совет всем россиянам, имеющим право голоса о том, что необходимо делать, если их принуждают голосовать за «Единую Россию», раскритиковав появившейся в сети совет о том, как голосовать ниткой – об этом сообщает replyua.net.
Как давно всем известно, в Российской Федерации голосование за «Единую Россию» является не только принудительной мерой, но и единственной гарантией для работников бюджетных организаций того, что они сохранят за собой свое рабочее место, заработную плату и безопасность на будущее. Крымский Бандеровец вчера в своем блоге писал о том, что «бюджтеников» Крыма оккупационные власти заставляют голосовать не на избирательных участках, а по месту работы – так они надеются обеспечить максимальную явку и наказать «отказников». Выход из этого тупика для желающих голосовать по совести придумали еще в 2011 году. Видео, размещенное ниже, демонстрирует, как сделать так, чтобы и фото бюллетеня с «галочкой» за «Единую Россию» было, и проголосовать за желаемую партию и кандидата.
Бабченко, комментируя это видело, заявил, что ниткой правильно голосовать не так – ее необходимо «запихнуть в глотку тому, кто заставляет сделать фото бюллетеня». После этого, по эго мнению, необходимо пойти и проголосовать за того, кандидата, который действительного этого достоен. «А если кто-то хочет воспрепятствовать этому – просто берете ружье и встаете в строй», - сообщает он Блогер заявляет, что жители РФ должны бороться за свое будущее, и иначе оно навсегда будет от них самих не зависеть.
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