На украинский рынок зашли американские электромобили

Группа компаний АИС проинформировала о выходе на украинский рынок электромобилей, которые будут импортироваться из Соединенных Штатов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, теперь в Украине повысится конкуренция. «В связи с растущим спросом на электромобили в Украине, компания АИС Маркет, специализирующееся на продаже и сервисном обслуживании автомобилей с пробегом, начала импортировать электромобили Nissan Leaf», сказано в заявлении компании. Компания АИС уже давно поставляет авто этой марки, имея подтвержденную сервисную историю обслуживания. На рынок поставляются лишь те модели, которые никогда не попадали в дорожно-транспортные происшествия, имеющие минимальный пробег для авто, чей возраст составляет от трех до пяти лет.
В компании подчеркнули, что все электрокары пройдут сертификацию в Украине, а также таможенную очистку и подготовку к продаже. Ориентировочная стоимость Ниссана будет составлять около трехсот тысяч гривен и выше. Также компания предлагает покупателям приобрести электромобили в кредит.