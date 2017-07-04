Маск: дешевая Tesla начнет производиться уже в июле

Илон Маск, глава компании Tesla, заявил о том, что серийное производство модели электрокара Model 3 начнется 7 июля этого года. Как сообщает replyua.net, об этом бизнесмен написал на своей странице в Твиттере.
По его словам, модель успешно прошла абсолютно все проверки на соответствие стандартам, именно поэтому серийное производство начнется намного раньше, чем планировалось. Илон Маск также отметил, что первые тридцать покупателей, которые сделают предварительный заказ на электромобиль, получат его уже в конце этого месяца. Помимо этого, глава Tesla заявил, что компания намерена наращивать темпы производства, чтобы к декабрю выйти на показатель до 20 тысяч автомобилей.
В свою очередь, американское издание Нью-Йорк Таймс сообщило о том, что этот электромобиль будет стоить около 35 тысяч долларов – цена не такая маленькая, как прогнозировалось ранее. Одного заряда этого электромобиля хватит примерно на 350 километров пути. До ста километров в час электрокар будет разгоняться всего за шесть секунд.