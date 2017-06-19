Рост продаж электромобилей в Украине бьет все рекорды

С начала текущего года в Украине было зарегистрировано 958 электрокаров, и это абсолютный рекорд, поскольку в период с января по май прошлого года регистрацию прошли ровно в 2,8 раз меньше электромобилей.
Как передает replyua.net со ссылкой на Укравтопром, сейчас доля автомобилей с нулевым уровнем выбросов достигла двух процентов в Украине, и это отличные показатели. По сравнению с прошлым годом сильно изменилась возрастная структура рынка таких машин. Если в 2016 году доля новых авто в первичных регистрациях электромобилей составляла почти 45 процентов, то сейчас лишь 18 процентов. Что касается самых популярных моделей электрокаров на украинском рынке, то в лидеры продаж вышел электрокар Nissan Leaf. Было продано 815 авто, из них 692 электромобиля – с пробегом.
Ford Focus Electric идет на втором месте – 37 проданных моделей, а тройку лидеров замыкают BMW i3 и Tesla Model S, - довольно дорогие электрокары. С начала этого года было продано по 24 единицы.