В Украине снова увеличивается производство автомобилей

Украинские предприятия наращивают производство автомобилей, и в мае текущего года в общей сложности было произведено 722 транспортных средства, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укравтопром, этот показатель выше апрельского на 16,3 процента. По данным ассоциации, в мае было произведено 662 легковых автомобиля, что на 40 процентов больше мая прошлого года, а также на 16 процентов выше апрельских показателей. Кроме того, в прошлом месяце украинские предприятия выпустили 50 автобусов, что на два процента ниже апрельских показателей, но на 35 процентов больше, чем в мае 2016 года.
Также Укравтопром выяснил, что в мае ПАО ЗАЗ выпустил десять грузовиков, однако по непонятным причинам это предприятие не раскрывает данные об объемах производства авто, начиная с августа прошлого года. С начала текущего года в Украине было произведено 2,7 тысяч транспортных средств, и это на 67 процентов выше, чем результаты за такой же период прошлого года.