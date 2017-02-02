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Продажи автомобилей в январе бьют все рекорды

Продажи автомобилей в январе бьют все рекорды
Авторынок Украины переживает новые времена после простоя в 2014 и 2015 годах, информирует replyua.net со ссылкой на ассоциацию Укравтопром.

В январе этого года продажи автомобилей в Украине увеличились сразу на 51 процент по сравнению с прошлым годом, и в общей сложности было зарегистрировано 4,8 тысяч авто. В сообщении ассоциации говорится о том, что чаще всего украинцы приобретали автомобили марки Тойота – почти 500 единиц, и это на 63 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Кроме того, марка Рено также стала лидером продаж – было продано 485 единиц транспорта. Согласно итогам январских продаж, на третье место вышел концерн Фольксваген, который продал в Украине 443 автомобиля.

А вот на четвертое место вышла марка Форд, и в январе было продано 356 автомобилей. Интересно и то, что продажи Форда растут высокими темпами – в два раза. Пятерку лидеров продаж замкнула марка КИА. Спрос на эти модели возрос больше, чем в три раза, и в январе было продано 307 авто. Также в прошлом месяце украинцы активно покупали авто марок Ниссан, ЗАЗ, Мазда, Шкода.
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