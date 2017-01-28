Украинцы резко меняют автомобильные предпочтения

Граждане Украины за последнее время изменили автомобильные предпочтения: если еще пару лет назад большинство украинских автомобилистов предпочитали самые бюджетные модели, то сейчас многие покупатели выбирают довольно дорогие кроссоверы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Cardiagram, спрос рождает предложение, и теперь иностранные дилеры привозят на авторынок Украины довольно дорогие модели вместо бюджетных авто. В 2014 году лидером продаж были самые дешевые модели, однако по итогам прошлого года, лидирующие позиции они уступили кроссоверам. Около двух лет назад, по подсчетам экспертов, самой продаваемой моделью в Украине был ЗАЗ «Сенс», а в 2015 году в лидеры вышел более дорогой автомобиль – Рено Логан. Однако и он принадлежит к так называемой бюджетной категории.
В прошлом году «Сенс» даже не вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в Украине, Рено Логан опустился на вторую строчку, а лидером стал KIA Sportage. По итогам прошлого года, продажи легковых авто возросли в Украине сразу на сорок процентов, и большинство продаж приходится именно на кроссоверы.