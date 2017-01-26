В Украине резко сократились продажи китайских автомобилей

За прошедший год на украинском авторынке резко сократились продажи китайских автомобилей, причем речь идет о самых известных брендах, информирует replyua.net со ссылкой на данные ассоциации Укравтопром. Согласно последней информации, в 2016 году продажи упали по всем маркам, и лишь компания Geely смогла удержаться на плаву, продав в Украине 459 автомобилей.
Этот бренд попал в тридцатку самых продаваемых в нашей стране, однако Укравтопром также приводит и другую статистику – к примеру, один из самых дорогих брендов, БМВ, за тот же период смог реализовать в Украине больше трех тысяч автомобилей. 2016 год стал провальным для китайского бренда Geely – продажи упали почти на 70 процентов. Другие бренды даже не попали в тридцатку самых продаваемых, а ведь еще пару лет назад китайские компании уверенно входили в первую двадцатку по количеству проданных авто в Украине.
Эксперты считают, что причины падения продаж кроются в запрете импорта авто, стандарт двигателей которых не соответствует норме Евро-5. Бюджетные китайские бренды уже не могут пробиться на украинский авторынок, и многие из них уходят из нашей страны.